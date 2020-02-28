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مؤشرات تكشف إجابة السؤال المحير.. هل يتحول كورونا لوباء عالمي؟

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:28 م
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أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
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في الأيام القليلة الماضية، ظهرت عدة مؤشرات كشفت عن مدى إمكانية تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي من عدمه، وذلك بحسب ما أعلنت عنه المؤسسات العالمية بشأن الفيروس.

67 وفاة خارج الصين في 49 بلدا
لعل أول تلك المؤشرات، ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، أن هناك 4351 إصابة بفيروس كورونا و67 وفاة خارج الصين في 49 بلدا، وارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 83 ألفا والوفيات إلى 2858.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، إن تفشي فيروس كورونا قد وصل إلى "مرحلة حاسمة" وهناك "احتمالات أن يتحول إلى وباء شامل".

تحذيرات من التحول لوباء
في هذا الشأن، حذر معهد روبرت كوخ الألماني من احتمال انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا على شكل وباء.
وأوضح معهد الأبحاث المعني بمكافحة الأمراض والوقاية منها في تقرير، أن انتشار مثل هذا الوباء على نطاق واسع سيلحق الضرر في المقام الأول، بالدول ذات الأنظمة الصحية المحدودة، "لكنه من الممكن أن يشكل عبئا كبيرا أيضا على الرعاية الطبية في دول مثل ألمانيا"، خاصة إذا تزامن انتشاره مع انتشار الأنفلونزا الموسمية.

ورغم تقليل الخبراء من مخاطر انتشار الفيروس في ألمانيا، نظرا لأن الحالات التي ظهرت حتى الآن كلها مرتبطة ببعضها وتخضع للمراقبة الطبية، إلا أن تقرير المعهد الذي أورده موقع "دويتشه فيله" الألماني، لم يستبعد ظهور حالات جديدة، مؤكدا أن التقديرات قابلة للتغيير دائما بسبب التسارع الشديد في وتيرة الأحداث.

وأشار تقرير المعهد الألماني إلى أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات تدل على إمكانية الحد من انتشار الفيروس عالميا.

احتمالات تحول كورونا لوباء
قالت شركة "موديز آناليتيكس" لتحليل البيانات والإحصائيات، إن احتمالات تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي ارتفعت من 20% إلى 40%، في ظل تزايد الإصابات بالمرض الجديد خارج الصين.

وفي مذكرة كتبها الاقتصاديون في الشركة التابعة لمؤسسة "موديز" للأبحاث الاقتصادية والتصنيف الائتماني، قالوا: "لقد كان افتراضنا السابق بأنه سيتم احتواء الفيروس في الصين، متفائلًا للغاية، فيما تواصل احتمالات حدوث وباء عالمي التزايد".

وتجاوزت الحالات المؤكدة المصابة بفيروس "كوفيد 19" الـ83 ألف مصابا على مستوى العالم، ومات أكثر من 2800 شخصًا، وتركزت أغلب الإصابات والوفيات في الصين، لكنها آخذة في التزايد بشكل كبير في مناطق أخرى.
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