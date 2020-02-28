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الموافقة على إعادة تأهيل أكاديمية التنمية البشرية بالمحلة في الغربية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:18 م
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وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
إسماعيل منطاوي
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تفقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الجمعة، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، الجاري تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية، بجوار النقابة، يرافقه عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة.

وقال الوزير: إن الفندق يجري تطويره في إطار عمليات التطوير المستمرة التي تنفذها النقابة العامة، للاستفادة القصوى من منشآتها، لتعظيم مواردها والاستفادة من الأصول الثابتة غير المستغلة.

وأشاد الوزير، بما قامت به النقابة، مؤكدا أنه حدث فريد على المستوى النقابي، سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها بضرورة أن تكون الإدارة طبقا للنظم الفندقية العالمية.

ووعد الوزير، بإزالة أي معوقات قد تظهر خلال تطوير الفندق، خاصة في المناطق المحيطة بالمكان، ذلك مع جميع الجهات المعنية، حتى يمكن للنقابة الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام. 

واستمع الوزير لشرح من رئيس النقابة -في وجود المهندسين الاستشاريين والمشرفين على تجهيز الفندق- قائلا: إن الفندق يتكون من 4 أدوار، وبه 50 غرفة، ويتم حاليا إجراء التشطيبات والفرش، بمستوى خمس نجوم ليضاهي الفنادق العالمية.

وأشار عبد الفتاح إبراهيم، إلى أن النقابة وفرت الموارد المالية التي كانت تصرف لاستقبال الوفد العربية والأجنبية وكانت تقيم في فنادق خاصة أخرى، مما يكلف النقابة أعباءً مالية كبيرة، منوها بأنه مخطط الانتهاء من الفندق في شهرين بعد أن تم تنفيذ 80% من أعماله خلال 60 يوما.

وتابع أن الفندق ملحق به قاعة مؤتمرات وأفراح، ومطعم، وحمام سباحة، وحديقة، ومطعم وكافيتريا، وكافة الخدمات لخدمة نزلاء الفندق من الوفود النقابية العمالية المصرية العربية والأجنبية.

وكشف رئيس النقابة، عن أن الوزير وافق على إعادة تأهيل أكاديمية التنمية البشرية بمدينة المحلة التابعة للنقابة، وتقديم الدعم لإعادة تأهيلها لتكون طبقا لأحدث النظم العالمية المعمول بها في التدريب والتثقيف.

ولفت إلى أن هذا العمل يأتي ضمن استراتيجية النقابة في تأهيل وتطوير أصولها التي سبقت بافتتاح منتجع أبو قير السياحي بالإسكندرية، وكذا أول أكاديمية لتعليم فنون التفصيل، والتي تعتبر نقلة نوعية في تاريخ النقابة بالاهتمام بتدريب العمال ورفع مستوى أدائهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ، فضلًا عن تخريج متدربات ومتدربين لسوق العمل، وتطوير وتحديث قاعة اجتماعات باسم أحمد فهيم، قائد الحركة العمالية في مصر، فضلًا عن افتتاح مركز تدريب وقاعات اجتماعات بمقر النقابة بالقاهرة.
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