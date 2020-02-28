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قبل موقعة الليلة.. ماذا يفعل الترجي التونسي أمام الأندية المصرية خارج ملعبه

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:06 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يحل فريق الترجي التونسي ضيفا صعب المنال، على نظيره الزمالك، مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي تقام بينهما لحساب ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعد الترجي من أكثر الفرق التونسية التي خاضت مباريات أمام الأندية المصرية.  

وجاءت نتائج مباريات الترجي على الملاعب المصرية كالتالي:
- 1987: الترسانة 0 - 0 الترجي
- 1990: الأهلي 0 - 0 الترجي
- 1994: الزمالك 0 - 0 الترجي
- 1995: الإسماعيلي 0 - 0 الترجي
- 2001: الأهلي 0 - 0 الترجي
- 2002: الزمالك 1 - 0 الترجي
- 2003: الإسماعيلي 3 - 1 الترجي
- 2005: الزمالك 1 - 1 الترجي
- 2006: الإتحاد 1 - 0 الترجي
- 2007: الاهلي 3 - 0 الترجي
- 2010: الأهلي 2 - 1 الترجي
- 2011: الأهلي 1 - 1 الترجي
- 2012: الأهلي 1 - 1 الترجي
- 2015: الأهلي 3 - 0 الترجي
- 2017: الأهلي 2 - 2 الترجي
- 2018: الأهلي 0 - 0 الترجي
- 2018: الأهلي 3 - 1 الترجي
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