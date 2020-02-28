بينهم 5 طالبات.. إصابة 14 شخصا في انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 14 شخص، اليوم الجمعة، بينهم 5 طالبات وطفل إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الزراعي بالمنيا.





البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغًا من عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الزراعي السريع المار على محافظة المنيا قلبي قرية بني أحمد بطريق المحيط.





على الفور انتقلت قوات الأمن و6 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، إذ تبين إصابة 14 شخص من بينهم 5 طالبات وطفل يبلغ من العمر 3 سنوات.



