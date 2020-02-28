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الصحة البحرينية: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:24 م
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أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الجمعة، تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا، وهي لبحرينيات وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي 36 مصابًا. 

وأكدت الوزراة، أن جميع الحالات المصابة مستقرة وتخضع للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص.

وجددت الصحة البحرينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، دعوتها لجميع البحرينيين والمقيمين القادمين من إيران أو من قاموا بزيارتها خلال الشهر الجاري التواصل لجدولة موعد الفحص، والبقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة حتى جدولة موعد الفحص واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين لاعتبارهم مصدرًا لنشر الفيروس لعائلاتهم وللمجتمع.

وتابع الوزارة، أن صحة البحرينيين والمقيمين أولوية قصوى تسعى للحفاظ عليها وستواصل من خلال ما تتخذه من إجراءات احترازية وتدابير وقائية، بالتعاون مع الجهات المعنية، ضمان سلامة القادمين وأهاليهم وكافة أبناء المجتمع من الفيروس، داعيةً الجميع للتعاون مع مختلف الجهات للحد من انتشار الفيروس من مبدأ المسؤولية الوطنية المشتركة.

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