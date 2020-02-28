قبل صدام الترجي.. كشف حساب كارتيرون مع الزمالك

يستقبل فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي في مباراة قوية ومثيرة مساء اليوم الجمعة، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويقود الزمالك فنيا الفرنسي باتريس كارتيرون الذي نجح في التتويج بلقبي السوبر الإفريقي والمصري مع أبناء ميت عقبة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أرقام كارتيرون مع الزمالك قبل مواجهة الترجي:

خاض باتريس كارتيرون 18 مباراة مع الزمالك في مختلف البطولات، فاز في 11 مباراة ، وتعادل في 6 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 27 هدفا، واستقبلت شباكه 10 أهداف، وتوج ببطولتي السوبر المصري والسوبر الإفريقي مع الفارس الأبيض، ويحتل المركز الثالث بالدوري الممتاز برصيد 31 نقطة.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي والقنوات الناقلة:

حيث من المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية المشفرة، الناقل الرسمي والحصري لبطولات الإتحاد الإفريقي، وتذاع المواجهة المرتقبة عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق عربي مميز للمعلق "محمد بركات"، ويسبق اللقاء ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الساحرة المستديرة لتحليل اللقاء.