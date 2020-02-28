Advertisements
Advertisements
Advertisements

المطران عطا الله حنا: إصلاح النظام السياسي الفلسطيني أمر ضروري

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:01 م
Advertisements
المطران عطا الله حنا
المطران عطا الله حنا
ماريان ناجى
Advertisements
قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الجمعة، إن من الأهمية بمكان العمل على إصلاح النظام السياسي الفلسطيني، الذي قد بات أمرًا ضروريًا وملحًا، خاصة في ظل ما يحاك ضد قضيتنا الوطنية العادلة وظل الصفقات والمؤامرات التي تستهدفنا كفلسطينيين وتستهدف مدينة القدس بشكل خاص.

وتابع حنا: أن ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي أصبح أمرا ملحا وضروريا اليوم أكثر من أي وقت مضى، فقبل أن نطالب الآخرين بأن يتضامنوا معنا، يجب أن نتضامن نحن مع أنفسنا وأن تنتهي ظاهرة الانقسامات والتصدعات في الجسد الفلسطيني لكي نكون أكثر قوة ولحمة وتعاضدا في دفاعنا عن وطننا وعن قضيتنا العادلة التي يتآمر عليها المتآمرون بهدف تصفيتها وانهاءها بشكل كلي.

واختتم: "نعتقد بأن إصلاح النظام السياسي الفلسطيني هو أمر في غاية الضرورة، ومطلب شعبي فالغالبية الساحقة من أبناء شعبنا تطالب بالإصلاح والتغيير نحو ما هو أفضل لكي نكون أقوياء في إفشالنا لما يسمى صفقة القرن وغيرها من المشاريع والمؤامرات التي تستهدفنا كفلسطينيين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فلسطين بوابة الفجر المطران عطا الله حنا الفجر أساقفة سبسطية

أخبار تهمك

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة عقوبة اليويفا ضد نجم ريال مدريد بسبب موقعة السيتي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

صدمة جديدة.. فايلر يكتب نهاية نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 18 ساعة

أزمة نارية تهدد برشلونة في دوري الأبطال بسبب ميسي وجريزمان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فايلر يستقر على ثنائي الدفاع لمواجهة صن داونز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بيان مهم لـ"السياحة والآثار" بشأن تعليق السعودية رحلات العمرة

منذ ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. حرب نارية بين ريال مدريد وبرشلونة على صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 16 ساعة

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 18 ساعة

سر استبعاد رمضان صبحي من قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مفاجأة.. محمد صلاح يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن موعد عودة هازارد لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

بعد عرض أهلي جدة.. كارتيرون يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

المطران عطا الله حنا يطالب بالإفراج الفوري عن الأسيرة هبة اللبدي المضربة عن الطعام

رئيس أساقفة سبسطية في الذكرى الـ63 لمجزرة كفر قاسم: لن ننسى شهدائنا

المطران عطا الله حنا: مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية إلى زوال وشعبنا هو الباقي

المطران عطا الله حنا: ندعو إلى مزيد من الجهد من أجل تعزيز ثقافة السلم بمجتمعنا

بعد صفقة القرن.. المطران حنا للفلسطينىن: لا تقبلوا بثقافة الاستسلام

المطران عطا الله حنا: "يجب أن نوعي أبناء شعبنا بتاريخ القضية الفلسطينية العادلة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:39 ص

عاجل.. بيان مهم لـ"السياحة والآثار" بشأن تعليق السعودية رحلات العمرة

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

03:44 ص

الكشف عن موعد عودة هازارد لريال مدريد

10:51 ص

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

07:08 ص

سر استبعاد رمضان صبحي من قائمة الأهلي أمام صن داونز

10:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status