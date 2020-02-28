المطران عطا الله حنا: إصلاح النظام السياسي الفلسطيني أمر ضروري

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الجمعة، إن من الأهمية بمكان العمل على إصلاح النظام السياسي الفلسطيني، الذي قد بات أمرًا ضروريًا وملحًا، خاصة في ظل ما يحاك ضد قضيتنا الوطنية العادلة وظل الصفقات والمؤامرات التي تستهدفنا كفلسطينيين وتستهدف مدينة القدس بشكل خاص.





وتابع حنا: أن ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي أصبح أمرا ملحا وضروريا اليوم أكثر من أي وقت مضى، فقبل أن نطالب الآخرين بأن يتضامنوا معنا، يجب أن نتضامن نحن مع أنفسنا وأن تنتهي ظاهرة الانقسامات والتصدعات في الجسد الفلسطيني لكي نكون أكثر قوة ولحمة وتعاضدا في دفاعنا عن وطننا وعن قضيتنا العادلة التي يتآمر عليها المتآمرون بهدف تصفيتها وانهاءها بشكل كلي.



واختتم: "نعتقد بأن إصلاح النظام السياسي الفلسطيني هو أمر في غاية الضرورة، ومطلب شعبي فالغالبية الساحقة من أبناء شعبنا تطالب بالإصلاح والتغيير نحو ما هو أفضل لكي نكون أقوياء في إفشالنا لما يسمى صفقة القرن وغيرها من المشاريع والمؤامرات التي تستهدفنا كفلسطينيين".