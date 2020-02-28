هاكر يخترق حساب "جوارديولا".. ويكشف عن صفقتين مدويتين حاول مدرب السيتي ضمهم

ذكر تقرير صحفي بريطاني، أن البريد الالكتروني الخاص بالإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تعرض للقرصنة من أحد الموظفين السابقين بالسيتيزنز.

وأوضح أن "الهاكر" حصل على رسائل سرية لجوارديولا، وحاول بيعها مقابل 100 ألف إسترليني.

وتابع، "المقرصن حصل أيضًا على أرقام اللاعبين وبريدهم الإلكتروني من على هاتف جوارديولا، وهدد باستهدافهم بطريقة غير مشروعة".

وقال الهاكر، "اختراق جوارديولا أسهل شيء قمت به، لقد التقطت صورة لشاشة هاتفه أثناء إجرائه محادثة بالبريد الإلكتروني وقت عملي في مانشستر سيتي خلال عام 2017".

وواصل، "لقد توصلت إلى كل بريد إلكتروني وصل أو أرسل إلى جوارديولا، ولا أحتفظ بهذه الرسائل في أي من أمتعتي الشخصية، ولكن يمكنكم الحصول عليها إذا أردتم إلقاء نظرة، مشيرًا إلى أنه لن يبقي هذه الأمور على هاتفه، لأنه إذا تعرض للحبس سوف ينهار".

واختتم، "شاهدت محادثات تتعلق بمدافع أياكس السابق ماتياس دي ليخت "الذي اقتنصه يوفنتوس"، ومدافع بوروسيا دورتموند السابق سوكراتيس باباستاثوبولوس "الذي ضمه آرسنال".