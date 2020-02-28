Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. إسرائيل تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:38 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
وكالات
Advertisements

أكدت وزارة الصحة في دولة الاحتلال، اليوم الجمعة، ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لشخص قالت إنه كان على اتصال وثيق مع رجل تأكدت إصابته بعد زيارته لإيطاليا.

وقالت وزارة الصحة في بيان، "تم تشخيص إصابة مريض آخر بفيروس كورونا كان على اتصال شخصي وثيق مع المريض، الذي عاد من إيطاليا وتأكدت إصابته وتم عزله".

وقبل أسبوع، أودع مسافران إسرائيليان في الحجر الصحي بمستشفى إسرائيلي، بعد التأكد من إصابتهما بالفيروس أثناء سفرهما على متن السفينة السياحية دياموند برينسيس التي انتشر بها الفيروس.

Advertisements

أخبار تهمك

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 8 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. حرب نارية بين ريال مدريد وبرشلونة على صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

حقيقة عقوبة اليويفا ضد نجم ريال مدريد بسبب موقعة السيتي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فايلر يستقر على ثنائي الدفاع لمواجهة صن داونز

منذ حوالي 11 ساعة

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بيان مهم لـ"السياحة والآثار" بشأن تعليق السعودية رحلات العمرة

منذ أقل من نصف ساعة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 17 ساعة

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 18 ساعة

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

سر استبعاد رمضان صبحي من قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ أقل من ساعتين

صدمة جديدة.. فايلر يكتب نهاية نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة نارية تهدد برشلونة في دوري الأبطال بسبب ميسي وجريزمان

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الكشف عن موعد عودة هازارد لريال مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

مفاجأة.. محمد صلاح يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:39 ص

عاجل.. بيان مهم لـ"السياحة والآثار" بشأن تعليق السعودية رحلات العمرة

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

03:44 ص

الكشف عن موعد عودة هازارد لريال مدريد

10:51 ص

سر استبعاد رمضان صبحي من قائمة الأهلي أمام صن داونز

10:28 ص

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

07:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status