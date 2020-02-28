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تعرف علي أول رئيس دولة يوضع بالحجر الصحي بسبب فيرس كورونا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:25 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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وضعت منغوليا رئيس بلادها خالتما باتولغا، اليوم الجمعة، في الحجر الصحي، بعد عودته من زيارة للصين، ليكون أول رئيس دولة في الحجر الصحي بسبب مخاوف الفيروس المستجد، وذلك في تطور جديد من نوعه قد يشير إلى حجم انتشار وخطورة فيروس كورونا، الذي بات يؤرق العالم.

وقالت وكالة الأنباء المنغولية، إن الرئيس خالتما باتولغا وضع في الحجر الصحي، بعد يوم واحد من زيارته للصين ومقابلته للرئيس تشي جينبينغ، حسب ما نقلت عنها وكالة رويترز.

ويعتبر "باتولغا"، أول رئيس دولة يدخل الحجر الصحي، بسبب فيروس كورونا، الذي تفشى من مدينة ووهان الصينية لأنحاء العالم، دون أن تحدد الوكالة المنغولية إذا كان الأمر مجرد إجراء احترازي.

ويأتي قرار منغوليا بينما شهدت 5 دول جديدة حول العالم، الجمعة، حالات إصابة أولى بفيروس كورونا المستجد، الذي لا يزال ينتشر حول العالم، خارجا من مدينة ووهان الصينية.

وسجلت الصين، الجمعة، 44 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد، فضلا عن 327 إصابة جديدة بالفيروس، وهو أدنى رقم يومي لحالات العدوى الجديدة منذ أكثر من شهر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في بر الصين الرئيسي ترتفع بالتالي إلى 2788، بينما وصلت حالات الإصابة بالفيروس إلى 78824.

تعرف علي أول رئيس دولة يوضع بالحجر الصحي بسبب فيرس كورونا
تعرف علي أول رئيس دولة يوضع بالحجر الصحي بسبب فيرس كورونا
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