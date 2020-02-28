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الزمالك ضد الترجي.. ماذا قدم كارتيرون في 5 مواجهات سابقة كمدرب ضد الفريق التونسي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:04 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يخوض فريق الزمالك تحديا هاما مساء اليوم الجمعة، عندما يستقبل نظيره الترجي التونسي، في ذهاب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


ويقود الزمالك فنياً الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي سبق وواجه الترجي في العديد من المباريات الهامة.


تاريخ مواجهات باتريس كارتيرون ضد الترجي:

 

التقي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع فريق الترجي التونسي في 5 مباريات سابقة بالبطولات الإفريقية، فاز في 4 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وسجلت الأندية التي تولي تدريبها 9 أهداف، واستقبلت شباكها 6 أهداف.

 

أول مواجهة جمعت "كارتيرون" مع فريق الترجي كانت خلال قيادته للأهلي وذلك في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2017 / 2018، وفاز المارد الأحمر بهدف نظيف.

 

تكرر اللقاء بين كارتيرون خلال قيادته للأهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017 / 2018، وفاز المارد الأحمر 3 – 1 في لقاء الذهاب، بينما خسر 3-0 في الإياب ليتوج بطل تونس بلقب البطولة الإفريقية.

 

التقي المدرب الفرنسي خلال قيادته لفريق الرجاء المغربي مع فريق الترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2018 / 2019، وفاز بطل المغرب 2 – 1 وتوج بكأس البطولة.

 

أما آخر مواجهة بين كارتيرون والترجي كانت في نهائي النسخة الأخيرة من كأس السوبر الإفريقي والذي جمع الزمالك مع بطل تونس، وفاز الفارس الأبيض بنتيجة  3 – 1 وتوج بكأس البطولة الإفريقية.

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