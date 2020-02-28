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غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:01 ص
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قطع المياه
قطع المياه
الفجر الاقتصادي
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة  انه نظراً لقيامها باحلال وتجديد خط المياه قطر 600مم بشارع الحكماء ناصية الخليفة المأمون.

الأمر الذى  يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( منشية البكرى – عمارات العبور – خلف عمارات العبور – القوات الجوية – الحرس الجمهورى – المنطقة المركزية العسكرية – مبنى وزارة الدفاع ).

وذلك  أعتباراً من الساعة 10 صباح يوم السبت الموافق 29 - 2-2020 وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .
غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة
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الكلمات المفتاحية

منشية البكرى مصر الجديدة قطع المياه عمارات العبور المنطقة المركزية الخليفة المأمون

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