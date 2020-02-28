أستاذ نساء عن الختان: "مفيش طبيب شاطر يرضى يعملها"

قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ النساء والتوليد بطب القصر العيني، إن مصر تخوض حرب وعي وتغيير مفاهيم خاطئة خلال مواجهتها ظاهرة ختان الإناث، مؤكدا أن الختان ليس له علاقة بالدين الإسلامي أو المسيحي، فهو عادة أفريقية موجودة في 28 دولة أفريقية.





وأشار "حسن"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن ختان الإناث له أضرار على المدى القريب والبعيد، وليس له أي فوائد صحية، معقبا: "الختان جريمة ومفيش طبيب شاطر يرضى يعملها".



