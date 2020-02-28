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أستاذ نساء عن الختان: "مفيش طبيب شاطر يرضى يعملها"

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:59 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ النساء والتوليد بطب القصر العيني، إن مصر تخوض حرب وعي وتغيير مفاهيم خاطئة خلال مواجهتها ظاهرة ختان الإناث، مؤكدا أن الختان ليس له علاقة بالدين الإسلامي أو المسيحي، فهو عادة أفريقية موجودة في 28 دولة أفريقية.

وأشار "حسن"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن ختان الإناث له أضرار على المدى القريب والبعيد، وليس له أي فوائد صحية، معقبا: "الختان جريمة ومفيش طبيب شاطر يرضى يعملها".

وأضاف أستاذ النساء والتوليد بطب القصر العيني، أن الختان أول عنف تواجهه الفتاة المصرية، مشددا على ضرورة تركيز الإعلام على ختان الإناث وأضراره بصفة مستمرة، وليس فقط عند وقوع ضحية، كاشفا أن 82% من حالات الختان تجرى عند أطباء.
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الكلمات المفتاحية

نساء وتوليد ختان الإناث أخبار مصر

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