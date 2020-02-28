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"شكرًا يامعلم إيكون".. تامر حسني يتألق في حفل السعودية (صور)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:42 ص
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بوابة الفجر
كريم هاشم
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تألق الفنان تامر حسني في حفله الأخير في بالمملكة العربية السعودية الذي عُقد مساء أمس الخميس وسط حضور جماهيري كبير.

ونشر تامر عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير مجموعة من الصورة خلال الحفل وعلق عليها قائلًا: "مبروك لصناع هذا الحفل الأسطوري أضخم و أنجح حفلاتي في السعودية على الإطلاق، كما وجه الشكر للفرقة الموسيقية الخاصة به ولكل الجماهير العظيمة الراقية التي حضرت الحفل من داخل المملكة السعودية.

وأتم حسني تعليقه في النهاية بتوجيه الشكر للنجم العالمي إيكون قائلًا: " شكرًا للنجم إيكون اللي نورني النهاردة على المسرح. 






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نورتني يا معلم إكون💪 @akon

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