أطفال بلامأوى ينقذ طفل ومسنة بالقاهرة والقليوبية (صور)

قام فريق أطفال وكبار بلامأوى بإنقاذ طفل يفترش الشارع بالقليوبية، وتحرك الفريق فورا لمكان تواجد الطفل، وتبين خلال دراسته الأولية أن الطفل "ر.أ"، يبلغ من العمر 11 عاما، فر هاربا من قسوة زوجات الأب وإهماله فإعتاد البقاء في الشارع نتيجة التفكك الأسري.





يأتي ذلك في إطار الحملات المستمرة لفريق أطفال وكبار بلامأوي التابع لوزارة التضامن الإجتماعي.

وأضاف الفريق: أنه تم إيداع الطفل بإحدى دور الرعاية الإجتماعية، لكنه هرب وفضل البقاء فى الشارع حتى قابل الفريق مرة أخرى، وتم عمل جلسة نفسية وتوعوية للابن بمخاطر الشارع ومن ثم إقناع الطفل بالعودة لإحدى دور الرعاية مرة أخرى.





على الفور تم عمل اللازم وإصطحاب الفريق الطفل لجمعية كاريتاس، على أن يتولى أخصائي إدارة الحالة بالفريق ملف الطفل والتواصل مع الأسرة.



في نفس الإطار تلقى الفريق بلاغا يفيد وجود امرأة مسنة تدعى "ف. أ"، تبلغ من العمر 74 عامًا، أرملة وأم، لكنها على خلاف مع أبنائها الأمر الذي جعلها تترك المنزل وتلجأ للشارع.



على الفور تحرك الفريق لمكان البلاغ وتم عمل دراسة حالة أولية للتعرف على ظروف الحالة، إذ تبين أنها تعاني من سرطان الثدي.





من جانبه قام الفريق بعمل كافه الإجراءات اللازمة لإيداع السيدة بإحدى مؤسسات رعاية الكبار بلا مأوى بالجيزة على أن تتولى المؤسسة متابعة استقرار الحالة الصحية لها.