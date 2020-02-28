بعد إقصاؤه الأوروبي.. موعد مباراة أرسنال المقبلة في كأس الاتحاد الإنجليزي

أقصي فريق أرسنال الإنجليزي، من بطولة الدوري الأوروبي، بعد الهزيمة من نادي أولمبياكوس اليوناني بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات إياب دور الـ32 من المسابقة القارية.





ملخص مباراة أرسنال وأولمبياكوس

افتتح التسجيل اللاعب بابي أبو سيسيه لمصلحة أولمبياكوس في الدقيقة 53 من الشوط الثاني، ثم أضاف أوباميانج هدف التعادل لمصلحة أرسنال في الدقيقة 113 من عمر الشوط الإضافي الثاني، قبل أن يقضي يوسف العربي على أحلام الجانرز بهدف الفوز في الدقيقة 119 من عمر اللقاء.





موعد مباراة أرسنال المقبلة

ويستعد أرسنال لمواجهة فريق بورتسموث، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام مباراة أرسنال وبورتسموث يوم الأثنين المقبل، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.



