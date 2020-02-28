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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:11 ص
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بوابة الفجر
داليا عادل
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شهدت الشوارع والميادين بالقاهرة والجيزة، من صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، بكل الطرق.

حيث ظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.
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