سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

شهدت الشوارع والميادين بالقاهرة والجيزة، من صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، بكل الطرق.





حيث ظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.





كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.



