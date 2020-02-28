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الزمالك يخشى ثورة الترجي في صدام ناري بدوري أبطال إفريقيا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:52 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية والإفريقية، صوب استاد القاهرة، لمتابعة لقاء ناري بين فريقا الزمالك المصري وضيفه الترجي التونسي، في نهائي مبكر ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك في السادسة مساء اليوم الجمعة، لحساب ذهاب الدور ربع النهائي.

الزمالك يسعى لتحقيق فوز مطمئن
يدخل الفارس الأبيض مواجهة الترجي، بعدما نجح في التتويج ببطولتي كأس السوبر الإفريقي والمصري، على حساب الترجي والأهلي، ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك لقيادة فريقه الليلة لتحقيق فوز هام، خاصة وأن مباراة الإياب ستقام في ملعب رادس.

الترجي يبحث عن الثأر أمام الزمالك
بحثا عن الثأر يخوض فريق الترجي مباراته ضد الزمالك بحسابات خاصة، بعدما نجح أبناء ميت عقبة في حرمان الترجي من تتويج قاري جديد بلقب السوبر الإفريقي، والذي انتهى لصالح الأبيض 3-1 منذ أسبوعين بقطر، ويسعى معين الشعباني مدرب الترجي للثأر من هزيمة السوبر ورد الاعتبار الليلة.

لقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي:
تذاع مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية المشفرة، الناقل الرسمي والحصري لبطولات الإتحاد الإفريقي، وتذاع المواجهة المرتقبة عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق عربي مميز للمعلق "محمد بركات"، ويسبق اللقاء ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الساحرة المستديرة لتحليل اللقاء.


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