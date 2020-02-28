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صندوق النقد يصدر بيان جديد بخصوص فيروس كورونا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:32 ص
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صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
وكالات
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قال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن فيروس كورونا السريع الانتشار سيكون له تأثير على نمو الاقتصاد العالمي وإن الصندوق سيخفض على الأرجح توقعاته للنمو نتيجة لذلك.

وأشارت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا إلى توقع الخفض يوم السبت خلال اجتماع مع مسؤولي المالية من أكبر 20 اقتصادا في العالم في الرياض. وفي بيان، قالت إن تفشي الفيروس سيقلص على الأرجح نمو اقتصاد الصين هذا العام إلى 5.6 بالمئة، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن توقعاتها في يناير كانون الثاني، وسيخصم 0.1 نقطة مئوية من النمو العالمي.

وقال المتحدث باسم الصندوق في إيجاز صحفي دوري ”سنخفض على الأرجح توقعاتنا للنمو للعالم“.

وأضاف أنه لا يملك أرقاما جديدة بخلاف تلك الواردة في بيان جورجيفا، لكنه قال إن المزيد من التفاصيل ستُتاح في الوقت الذي يعد فيه الصندوق لإصدار التقرير الجديد لآفاق الاقتصاد العالمي في أبريل نيسان.

وتلقت الأسواق المالية الأمريكية ضربة يوم الخميس، إذ أدى الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين إلى تصاعد المخاوف بشأن أثره على النمو الاقتصادي وأرباح الشركات.

وقال رايس:‭‭ ‬‬“من الواضح أنه سيكون للفيروس تأثير على النمو، يتوقف الكثير على سرعة التعافي في الصين ودول أخرى، التأثيرات غير المباشرة، والتأثيرات على سلاسل الإمداد، والمدى المحتمل لتأثر دول أخرى بدرجة كبيرة“.

وقال إنه يتوقع صدور قرار قريبا بشأن تأثير فيروس كورونا من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في أبريل، مشيرا إلى خضوع العديد من خيارات الصيغ للدراسة.

وقال رايس إن الصندوق يؤيد مجموعة تدابير اقتصادية اتخذتها الصين لمعادلة التأثيرات السلبية لتوقف ضخم عن العمل ناجم عن الفيروس.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا صندوق النقد الدولي النمو الاقتصادي العالمي النمو الاقتصادي

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