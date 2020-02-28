Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدير الأتوبيس النهري: نهتم بأمن الركاب.. وسترة نجاة لكل شخص

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:07 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال المهندس أحمد حسن، مدير فرع الأتوبيس النهري، إن محطة ماسبيرو النهرية بها خطوط للجامعة، وحديقة الحيوان، لافتا إلى أن قيمة التذكرة 4 جنيهات، كما أن محطة أبو الفدا النهرية تخدم منطقة إمبابة بأكملها، وطلاب الجامعة، وقيمة التذكرة 3 جنيهات.

وأشار "حسن"، خلال لقاء خااص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أنهم يهتمون بأمن الراكب، حيث يوجد لكل راكب سترة أمان، وطوق إنقاذ، موضحا أن الأتوبيس النهري يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

وأضاف مدير فرع الأتوبيس النهري، أنهم يوفرون رحلات نيلية لمدة ساعة، وقيمة التذكرة 20 جنيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواصلات الرى الاتوبيس النهري أخبار مصر

أخبار تهمك

صدمة جديدة.. فايلر يكتب نهاية نجم الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تحذر من "الشوائب" في طقس اليوم الجمعة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ يوم

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 16 ساعة

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 14 ساعة

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 23 ساعة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ يوم

أزمة نارية تهدد برشلونة في دوري الأبطال بسبب ميسي وجريزمان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فايلر يستقر على ثنائي الدفاع لمواجهة صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. محمد صلاح يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 16 ساعة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ يوم

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير النقل يتفقد المراسى النهرية لمتابعة إجراءات السلامة (صور)

محافظ القاهرة: توفير 18 أتوبيسا نهريا لرحلات المواطنين

مصر × يوم.. شعبة الملابس تكشف نسبة الغش التجاري بالأوكازيون الصيفي

وكيل "نقل النواب" يتقدم بطلب إحاطة حول أزمات النقل النهري

بالتوازي مع حجر تذكرة الطيران.. فتح حجوزات لمشروع نقل جماعي جديد من مطار برج العرب إلى الإسكندرية

كيف احتفل المصريين بـ"شم النسيم"؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:44 ص

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

07:08 ص

صدمة جديدة.. فايلر يكتب نهاية نجم الأهلي

09:05 ص

أزمة نارية تهدد برشلونة في دوري الأبطال بسبب ميسي وجريزمان

09:34 ص

مفاجأة.. محمد صلاح يقترب من ريال مدريد

06:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status