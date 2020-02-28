مدير الأتوبيس النهري: نهتم بأمن الركاب.. وسترة نجاة لكل شخص

قال المهندس أحمد حسن، مدير فرع الأتوبيس النهري، إن محطة ماسبيرو النهرية بها خطوط للجامعة، وحديقة الحيوان، لافتا إلى أن قيمة التذكرة 4 جنيهات، كما أن محطة أبو الفدا النهرية تخدم منطقة إمبابة بأكملها، وطلاب الجامعة، وقيمة التذكرة 3 جنيهات.





وأشار "حسن"، خلال لقاء خااص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أنهم يهتمون بأمن الراكب، حيث يوجد لكل راكب سترة أمان، وطوق إنقاذ، موضحا أن الأتوبيس النهري يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.



