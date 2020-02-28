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ترتيب هدافي بطولة الدوري الأوروبي بعد انتهاء دور الـ32

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:01 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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انقضت مباريات دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي مساء أمس الخميس، بتأهل 15 فريقاً لدور الـ16، في إنتظار الفريق الأخير، والذي سيتحدد مساء اليوم الجمعة بمواجهة ريد بول سالزبورج بطل النمسا وضيفه إنتراخت فرانكفورت الألماني، والتي تأجلت لظروف مناخية.


وشهد البطولة مفاجأة من العيار الثقيل، بخروج أرسنال الإنجليزي على ملعبه ووسط جماهيره أمام أوليمبياكوس اليوناني، بعد أن خسر بنتيجة 2-1، بعد أن إمتدت المباراة لأشواط إضافية.


وتأهل ممثلي إيطاليا إنتر ميلان وروما، بالإضافة لممثلي إنجلترا وولفرهامبتون واندررز ومانشستر يونايتد.


كما بلغ الثنائي الألماني فولفسبورج وباير ليفركوزن دور الـ16، ولحق به ثنائي إسبانيا أشبيلية وخيتافي.


كما تأهلت أندية إسطنبول باشكاشهير التركي ولاسك لاينز النمساوي وشاختار دونيستيك الأوكراني، كوبنهاجن الدانماركي وبازل السويسري ورينجرز الإسكتلندي.


ترتيب هدافي بطولة الدوري الأوروبي

وأصبح ترتيب هدافي البطولة بعد إنتهاء دور الـ32 على النحو التالي.

1- دييجو يوتا (وولفرهامبتون) – 6 أهداف

2- ألفريدو موريلوس (رينجرز) – 6 أهداف.

3- أندرياس تشوبار (سبورتنج لشبونة) – 6 أهداف.

4- دياتشي كامادا (إنتراخت فرانكفورت) – 6 أهداف.

5- برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد – سبورتنج لشبونة) – 5 أهداف.

6- منير الحدادي (إشبيلية) – 5 أهداف.

7- إيدين فيسكا (إسطنبول باشكاشهير) – 5 أهداف.

8- ماركو راجوتش (لاسك لاينز) – 5 أهداف.

9- ماسون جرينوود (مانشستر يونايتد) – 4 أهداف.

10- ميرون بوادو (ألكمار) - 4 أهداف.

11- كلاوديو كيسيرو (لودجوريتس) - 4 أهداف.

12- عمر صادق (بارتيزان بلجراد) - 4 أهداف.

13- باولينيو (سبورتينج براجا) - 4 أهداف.

14- لوران ديبواتر (جينك) - 4 أهداف.

15- دانيل سيناني (دوديلانج) - 4 أهداف.

ترتيب أصحاب التمريرات الحاسمة

1- بوكايو ساكا (أرسنال) – 5 تمريرات

2- بورنا باريسيتش (رينجرز) – 4 تمريرات.

3- ويندرسون جالينو (سبورتينج براجا) – 4 تمريرات.

4- نونو سيكويرا سبورتينج براجا) – 4 تمريرات.

5- برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد – سبورتينج لشبونة) – 3 تمريرات.

6- خوان ماتا (مانشستر يونايتد) – 3 تمريرات.

7- راؤول خيمينيز (وولفرهامبتون) – 3 تمريرات.

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