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أجاي ديفجان نجم النسخة الهندية من فيلم Kaithi
الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:29 ص
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أحمد جمال أحمد
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أعلن النجم الهندي أجاي ديفجان عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر عن تفاصيل فيلمه الجديد، الذي سيكون النسخة الهندية من الفيلم الناطق باللغة التاميليلة Kaithi.
وحسبما ذكر موقع "إنديا توداي" المختص بأخبار السيارات، فإن أجاي حدد موعد طرح الفيلم في يوم 12 من شهر فبراير عام 2021.
وقال الموقع أن النسخة باللغة التاميلية للفيلم كانت من بطولة الممثل التاميلي "كارثي"، وكان مرشحا لأداء الدور الرئيسي بالفيلم قبل النجم أجاي ديفجان كل من هيرثيك روشان وسلمان خان.
وحسبما ذكر موقع "إنديا توداي" المختص بأخبار السيارات، فإن أجاي حدد موعد طرح الفيلم في يوم 12 من شهر فبراير عام 2021.
وقال الموقع أن النسخة باللغة التاميلية للفيلم كانت من بطولة الممثل التاميلي "كارثي"، وكان مرشحا لأداء الدور الرئيسي بالفيلم قبل النجم أجاي ديفجان كل من هيرثيك روشان وسلمان خان.
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