"مكولي كولكن" ينضم لنجوم مسلسل American Horror Story



وذلك حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، التي افادت بأن المسلسل يتم بثه خلال فترة خريف عام 2020 لجاري بمشاركة عدد كبير من النجوم.



وعرف النجم الشاب مكولي كولكن بكونه أحد أبرز فنانين فترة التسعينيات، واشتهر بتجسيده لدور "كيفن مكلستر"، في أفلام Home Alone.



ويشارك في بطولة مسلسل American Horror Story النجم سارة بولسون، وسبق أن شارك به النجمة ليدي جاجا.



أعلنت شبكة قنوات FX عن ضم النجم الشاب مكولي كولكن، لنجوم مسلسل American Horror Story في موسمه العاشر المرتقب.