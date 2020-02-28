Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورتني كوكس عن عودة "فريندز": سنحظى بوقت رائع

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:41 ص
Advertisements
كورتني كوكس
كورتني كوكس
أحمد جمال أحمد
Advertisements
عبرت كورتني كوكس، نجمة مسلسل فريندز عن رأيها للمرة الأولى في عودة المسلسل من جديد، بعد 16 عاما من توقف عرضه.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن كورتني كوكس، تحدثت لبرنامج البث الصوتي "Hiking With Kevin"، ووصفت شعورها بعودة المسلسل بالحماسة الشديدة.

وأكدت أنها وزملائها من نجوم ونجمات المسلسل، سيحظون جميعا بوقت هو الأفضل في حياتهم، بجانب شعورهم بالسعادة لعودة المسلسل من جديد.

وسبق وأن أكد نجوم ونجمات المسلسل الأمريكي الشهير "فريندز" عبر صفحاتهم الرسمية على موقع التواصل أنستجرام على عودة المسلسل أخيًرا في لم شمل، يشملهم بالكامل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "كاست" المسلسل"، ليزا كودرو وكورتني كوكس وماثيو بيري وديفيد شويمر، وأيضا مات لي بلون، أعلنوا عن الخبر بصورة موحدة لهم قاموا بنشرها عبر حساباتهم الشخصية.

ولم يذكر أبطال المسلسل أي تفاصيل عنه، ما إن كان لم الشمل، سيكون عبر موسم كامل، أو حلقة وحيدة مطولة، غير أن عرض العمل الذي يعودون به سيبث عبر شبكة HBO MAX.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسلسل فريندز كورتوني كوكس فريندز ديلي ميل

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يستقر على ثنائي الدفاع لمواجهة صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ يوم

الأرصاد تحذر من "الشوائب" في طقس اليوم الجمعة

منذ ساعة و نصف

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 22 ساعة

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 12 ساعة

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 14 ساعة

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 21 ساعة

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة

محمد صلاح بديل مبابي في ريال مدريد

منذ 39 دقيقة

شوستر يصدم ريال مدريد وبرشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. محمد صلاح يقترب من ريال مدريد

منذ ساعتين و 48 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 ص

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

03:44 ص

مفاجأة.. محمد صلاح يقترب من ريال مدريد

06:17 ص

الأرصاد تحذر من "الشوائب" في طقس اليوم الجمعة

07:35 ص

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

08:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status