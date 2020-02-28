كورتني كوكس عن عودة "فريندز": سنحظى بوقت رائع



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن كورتني كوكس، تحدثت لبرنامج البث الصوتي "Hiking With Kevin"، ووصفت شعورها بعودة المسلسل بالحماسة الشديدة.





وأكدت أنها وزملائها من نجوم ونجمات المسلسل، سيحظون جميعا بوقت هو الأفضل في حياتهم، بجانب شعورهم بالسعادة لعودة المسلسل من جديد.





وسبق وأن أكد نجوم ونجمات المسلسل الأمريكي الشهير "فريندز" عبر صفحاتهم الرسمية على موقع التواصل أنستجرام على عودة المسلسل أخيًرا في لم شمل، يشملهم بالكامل.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "كاست" المسلسل"، ليزا كودرو وكورتني كوكس وماثيو بيري وديفيد شويمر، وأيضا مات لي بلون، أعلنوا عن الخبر بصورة موحدة لهم قاموا بنشرها عبر حساباتهم الشخصية.



ولم يذكر أبطال المسلسل أي تفاصيل عنه، ما إن كان لم الشمل، سيكون عبر موسم كامل، أو حلقة وحيدة مطولة، غير أن عرض العمل الذي يعودون به سيبث عبر شبكة HBO MAX.



عبرت كورتني كوكس، نجمة مسلسل فريندز عن رأيها للمرة الأولى في عودة المسلسل من جديد، بعد 16 عاما من توقف عرضه.