ارتفاع عدد إصابات "كورنا" في تايلاند إلى 41 حالة

أعلنت تايلاند، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، إلى 41 حالة، وفقا لما أفادت به "سكاي نيوز عربية في خبر عاجل.



الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.