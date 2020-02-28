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ليتوانيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:38 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلنت ليتوانيا، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وفقا لما أفادت به "سكاي نيوز عربية في خبر عاجل.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا أول إصابة

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