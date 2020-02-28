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الأرصاد تحذر من "الشوائب" في طقس اليوم الجمعة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:35 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان لها، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2020، على مدن ومحافظات مصر.

وإليكم حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر:

القاهرة الكبرى
يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شوائب عالقة نهارًا صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري
يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد
يسود طقس حار نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 20

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 15 والعظمى 19

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة في السويس الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة في العريش الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في رفح الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 09 والعظمى 24

درجات الحرارة في نخل الصغرى 08 والعظمى 24

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة في طابا الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة في الطور الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 13 والعظمى 27

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 27

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 10 والعظمى 28

درجات الحرارة في بني سويف الصغرى 10 والعظمى 27

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 10 والعظمى 27

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 12 والعظمى 27

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 12 والعظمى 28

درجات الحرارة في قنا الصغرى 10 والعظمى 28

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 10 والعظمى 28

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 11 والعظمى 28

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 13 والعظمى 27

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 09 والعظمى 29

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 12 والعظمى 27

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 13 والعظمى 26

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 12 والعظمى 22.
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