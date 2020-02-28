Advertisements
Advertisements
Advertisements

التكافؤ سمة مواجهات الرجاء البيضاوي ضد مازيمبي الكونغولي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:37 ص
Advertisements
مازيمبي
مازيمبي
عبدالقادر عرابي
Advertisements


يصطدم فريق الرجاء البيضاوي المغربي مساء اليوم الجمعة بضيفه مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية، في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.


ويأمل فريق الرجاء البيضاوي في تحقيق فوز مريح في مباراة الذهاب، لاسيما وأن اللقاء يقام في ملعبه ووسط جماهيرة الغفيرة العاشقة للنادي.


ويعلم فريق الرجاء بقيادة المدرب عادل السلامي صعوبة المواجهة أمام مازيمبي أحد أقوى فرق القارة السمراء وأحد أبرز المرشحين للتويج بالأميرة الأفريقية، لذلك لا مفر من تحقيق نتيجة جيدة قبل رحلة العودة في لوبوماباتشي التي دوماً ما تكون محفوفة بالمخاطر.



تاريخ مواجهات الرجاء البيضاوي ومازيمبي الكونغولي


ويغلب التكافؤ الشديد على مواجهات الفريقين المباشرة، حيث إلتقيا في أربع مناسبات سابقة، جميعها في بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وتقاسم الفريقان مرات الفوز، حيث فاز الرجاء بمواجهتين، مقابل مبارتين لمازيمبي، إلا أن العملاق الكونغولي يمتلك أفضلية إقصاء الرجاء من التأهل لدور المجموعات.


وسجل الرجاء 3 أهداف في شباك مازيمبي، فيما هز الفريق الكونغولي الشباك الرجاوية في 4 مناسبات.


وكانت أولى لقاءات الفريقين في دورالـ16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2001، وتفوق مازيمبي ذهاباً بنتيجة هدفين دون رد، قبل أن ينهزم في لقاء العودة بهدفين لهدف في الدار البيضاء، وتأهل لدور المجموعتين بمجموع المبارتين بنتيجة 3-2.


وتجدد اللقاء بينهما في العام التالي 2002، حين وقعا في مجموعة واحدة في دور الـ8 رفقة الأهلي وجان دارك السنغالي، وتبادل الفريقان الفوز بنتيجة 1-0 كلُ في ملعبه، وتأهل وقتها الرجاء في قمة المجموعة، وحل مازيمبي وصيفاً، حين خرج مازيمبي في نصف النهائي أمام الزمالك، الذي واجه الرجاء في النهائي وتفوق عليه في مجموع اللقائين بنتيجة 1-0 وتوج بآخر ألقابه في البطولة.
Advertisements

أخبار تهمك

حارس برشلونة يهدد ريال مدريد بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فايلر يستقر على ثنائي الدفاع لمواجهة صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 12 ساعة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجأة في جريمة قتل شاب بالقاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 18 ساعة

اللغز الكبير في الأهلي.. حقيقة سفر رمضان صبحي إلى ألمانيا

منذ حوالي 7 ساعات

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 19 ساعة

محامي عائلة أحمد زكي.. يكشف خفايا حياة هيثم نجل الراحل (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من قائمة مباراة صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:44 ص

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

08:57 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

06:18 م

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

06:39 م

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

06:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status