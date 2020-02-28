كارتيرون والجوهري.. هل يسير الفرنسي على خطى الجنرال ويتوج بدوري أبطال إفريقيا؟









يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة.





يقود الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأهلي السابق، الذي أصبح ثالث المدربين الذين دربوا القطبين.





ويسعى كارتيرون للسير على خطى الجنرال محمود الجوهري، وتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا لهذا العام.





كارتيرون خرج من الأهلي وخاض تجربة عربية أخرى مع الرجاء البيضاوي المغربي الموسم الماضي، ثم انتقل إلى تدريب الزمالك في الموسم الجاري، في شهر ديسمبر الماضي.





واستطاع الفرنسي أن يحصد لقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي، ثم السوبر المصري على حساب الأهلي في أول مباراة تجمعه بالأهلي بعد رحيله تُلعب على بطولة كأس، والتي أقيمت في الإمارات.





الجوهري خرج من الأهلي، ثم خاض تجربة عربية بتدريب أهلي جدة السعودي، بالإضافة إلى تدريب المنتخب المصري، ومن ثم انتقل إلى تدريب الزمالك في 1993، كأول مدرب يدرب القطبين.





نجح الجوهري مع الزمالك في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1993، والفوز بكأس السوبر الأفريقي بعد أن تغلب على الأهلي في جوهانسبرج في عام 1994، في أول مباراة تجمعه بالأحمر بعد رحيله تُلعب على بطولة كأس.



جدير بالذكر أن الجوهري جلب للزمالك أول بطولة سوبر إفريقي، بالإضافة إلى أول لقب في دوري أبطال إفريقيا.





وفي المقابل استطاع كارتيرون أن يحقق لقب السوبر الإفريقي للزمالك بعد غياب لمدة 17 عام، إذ كان آخر لقب حققه الأبيض عام 2003.





ويأمل الفرنسي في تحقيق دوري أبطال إفريقيا مع الأبيض والذي يغيب عن خزينة الزمالك منذ عام 2002.