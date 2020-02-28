رقم سلبي للاعب التعاون السعودي محمد أبوسبعان بعد الخسارة أمام الهلال

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون أمام منافسه الهلال ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين بهدف دون رد.







وحقق لاعب التعاون محمد أبوسبعان رقمًا سلبيًا هذا الموسم منذ انضمامه إلى صفوف الفريق القصيمي، إذ تلقى حتى الآن 5 بطاقات صفراء في6 مباريات شارك فيها بجميع البطولات.