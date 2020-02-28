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إعلامية صينية: عقوبات المخالفين للإجراءات الوقائية من كورونا تصل للإعدام

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:47 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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كشفت الإعلامية الصينية فيحاء وانغ، عن العقوبات التي قررتها بكين بشأن مواجهة فيروس كورونا، لافتة إلى أنها تبدأ بالمخالفات المالية والسجن وتنتهي بالإعدام.

وأضافت "وانغ"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الإجراءات التي أقرتها الصين، تتضمن عدم مغادرة المنزل أو الاختلاط، والمواطن الصيني مسموح له بالنزول لشراء الأطعمة من السوبر ماركت مرة واحد أسبوعيًا.

وتابعت: "بعض المطاعم القليلة تعمل، ولكن ليس بالشكل السابق، والحياة اليومية في الصين أصبحت صعبة، ولكن الشعب الصيني لديه وعي بأهمية الإجراءات التي قامت بها الحكومة الصينية، من أجل الحفاظ على الشعب الصيني".
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فيحاء وانغ الفجر الصين

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