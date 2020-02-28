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مفاجئات فى نتائج دور ال 32 من الدوري الأوروبي - أولمبياكوس يقصي أرسنال واليونايتد يصعد بفوز عريض على كلوب بروج

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:21 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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حقق فريق أولمبياكوس اليوناني فوز مهم وتاريخي على ارسنال الإنجليزي بهدفين لهدف ضمن مباريات إياب دور ال 32 من بطولة الدوري الأوروبي، بعد مباراة وصلت لوقت إضافي، وبهدف قاتل ليقصي الفريق اليوناني الجانرز من البطولة الأوروبية.


وسجل بيب ابو سيسي هدف التقدم لاولمبياكوس فى بداية المباراة ثم تعادل بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال فى الدقيقة 113 قبل أن يسجل يوسف العربي هدف قاتل فى الدقيقة 119.


وجائت باقي نتائج دور ال 32 من بطولة الدوري الأوروبي كالأتي :

إسبانيول يفوز على وولفرهامبتون بثلاث أهداف مقابل هدفين ولكن يتأهل الوولفز لدور ال 16 بنتيجة المباراتان.


إسطنبول باك شهير يتأهل بعد الفوز على سبورتنج لشبونة برباعية مقابل هدف

بايرن ليفركوزن يتأهل بعد الفوز على بورتو بثلاثية مقابل هدف.


بازل يتأهل بعد الفوز على ابويل نيقوسيا بهدف دون رد.


لينتس يتأهل بعد الفوز على اى زد الكمار بهدفين دون رد.


روما يتأهل بعد التعادل الإيجابي مع جينت بهدف لهدف.


فولفسبورج يتأهل بعد الفوز على مالمو بثلاثية دون رد.


خيتافي يتأهل رغم الخسارة من اياكس بهدفين لهدف.


إشبيليه يتأهل بعد التعادل السلبي مع كلوج.


كوبنهاجن يتأهل بعد الفوز على سيلتيك بثلاثية لهدف.


إنتر ميلان بتأهل بعد الفوز على لودوجريتس بهدفين لهدف.


شاختار دونيستك يتأهل بعد التعادل امام بنفيكا بثلاث أهداف لمثلهما.


مانشستر يونايتد يتأهل بعد الفوز على كلوب بروج بخماسية دون رد.
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