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فتاة تقتل والدتها في دمنهور.. والسبب صادم (فيديو وصور)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:24 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
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أقدمت فتاة بمدينة دمنهور علي قتل والدتها، بالضرب على رأسها بعصا بعد مشاجرة بينهما طمعًا في الحصول علي معاشها التي تحصل عليه.


البداية تعود إلى تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم دمنهور، يفيد بقيام فتاه مقيمة بمنطقة المعهد الديني بمدينة دمنهور، بقتل والدتها ضربًا على الرأس بعصا، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية لموقع الحادث وتمكن ضباط المباحث من القبض على المتهمة.


وتبين بالفحص العثور على جثة "هدى ر.أ" ربة منزل، ووجود إصابات وكدمات بالرأس، وتبين أن وراء الحادث "شيماء ر.أ" نجلتها وتم القبض عليها.


واعترفت المتهمة بضرب والدتها من أجل الحصول على المعاش الخاص بها، مما أدى إلى وفاتها، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
فتاة تقتل والدتها في دمنهور.. والسبب صادم (فيديو وصور)
فتاة تقتل والدتها في دمنهور.. والسبب صادم (فيديو وصور)
فتاة تقتل والدتها في دمنهور.. والسبب صادم (فيديو وصور)
فتاة تقتل والدتها في دمنهور.. والسبب صادم (فيديو وصور)
فتاة تقتل والدتها في دمنهور.. والسبب صادم (فيديو وصور)
فتاة تقتل والدتها في دمنهور.. والسبب صادم (فيديو وصور)
فتاة تقتل والدتها في دمنهور.. والسبب صادم (فيديو وصور)
فتاة تقتل والدتها في دمنهور.. والسبب صادم (فيديو وصور)
فتاة تقتل والدتها في دمنهور.. والسبب صادم (فيديو وصور)
فتاة تقتل والدتها في دمنهور.. والسبب صادم (فيديو وصور)
فتاة تقتل والدتها في دمنهور.. والسبب صادم (فيديو وصور)
فتاة تقتل والدتها في دمنهور.. والسبب صادم (فيديو وصور)
فتاة تقتل والدتها في دمنهور.. والسبب صادم (فيديو وصور)
فتاة تقتل والدتها في دمنهور.. والسبب صادم (فيديو وصور)
فتاة تقتل والدتها في دمنهور.. والسبب صادم (فيديو وصور)
فتاة تقتل والدتها في دمنهور.. والسبب صادم (فيديو وصور)
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