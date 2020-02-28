شاهد.. محمد رمضان يتجاهل قرار النقابة ويرقص على أنغام مهرجان شعبي (فيديو)









يذكر أن نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، أصدر قرارًا بمنعها في المنشآت السياحية وغيرها من الأماكن العامة مهددًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك.

















وتعمد محمد رمضان، أن يتجاهل قرار النقابة من وقف اغاني المهرجانات، وكأنه يحاول أن يظهر بإنه لا يهتم بكل مايحدث عبر السوشيال ميديا، وخصوصا بعد حملة مقاطعه، قام بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي، بقدمها بعد ازمتة مع الطيار الأخيرة، التي على اثرها تم وقفه مدي الحياة عن العمل.

ظهر الفنان محمد رمضان، وهو يرقص في إحدى الأفراح بالمناطق الشعبية على أنغام إحدى أغاني المهرجانات وذلك وسط ازدحام شديد من الجمهور حوله.وتفاعل الجمهور بشكل كبير في الفرح الشعبي بالرقص مع محمد رمضان، على المهرجان الشعبي.