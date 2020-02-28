Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسماء جلال تكشف لـ"الفجر الفني" عن أصعب المشاهد التى واجهتها في "مملكة إبليس"

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:41 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

أعربت الفنانة أسماء جلال، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "مملكة إبليس"، الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي داخل حارة شعبية خلال أحداث 25 يناير.

وكشفت أسماء جلال لـ"الفجر الفني" عن أصعب المشاهد التي واجهتها أثناء تصوير شخصية "غريبة" في مسلسل "مملكة إبليس" قائلة: "كان هناك العديد من المشاهد الصعبة التى واجهتها أثناء تجسيد شخصية "غريبة" أبرزهم المشهد الذي علمت فيه أن (حنية) هي والدتها".

وأضافت "جلال" أن أصعب المشاهد التى واجهتها في "مملكة إبليس" سيعرض في الجزء الثاني من المسلسل.

ويضم مسلسل "مملكة إبليس" عددًا كبيرًا من النجوم وهم: غادة عادل، رانيا يوسف، سلوي خطاب، إيمان العاصي، أحمد داوود، كريم قاسم، صبري فواز، محمد جمعة، أسماء جلال".

والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي، الذي سبق وأن قدم عددا من الأعمال الدرامية المثيرة التي تتميز بالغموض والتشويق منها "السبع وصايا، العهد، نيران صديقة"، ومن إخراج أحمد خالد موسي.

جدير بالذكر أن أسماء جلال تعيش حالة من النشاط الفني حاليًا حيث إنها تواصل تصوير في مسلسل "حكايات بنات 4"، كما يعرض لها فيلم "الصندوق الأسود" في السينما، وتنتظر عرض فيلم "الحارث".



Advertisements

أخبار تهمك

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 16 ساعة

محامي عائلة أحمد زكي.. يكشف خفايا حياة هيثم نجل الراحل (فيديو)

منذ ساعة و نصف

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 8 ساعات

اللغز الكبير في الأهلي.. حقيقة سفر رمضان صبحي إلى ألمانيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يستقر على ثنائي الدفاع لمواجهة صن داونز

منذ ساعة و نصف

حارس برشلونة يهدد ريال مدريد بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 9 ساعات

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من قائمة مباراة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 16 ساعة

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 15 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

النيابة تصرح بدفن الشاب المنتحر بالجيزة.. وتكشف مفاجآت جديدة

منذ أقل من ساعة

الزمالك يكشف حقيقة رحيل كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:57 م

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

06:18 م

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

06:39 م

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

06:45 م

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status