أسماء جلال تكشف لـ"الفجر الفني" عن أصعب المشاهد التى واجهتها في "مملكة إبليس"







والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي، الذي سبق وأن قدم عددا من الأعمال الدرامية المثيرة التي تتميز بالغموض والتشويق منها "السبع وصايا، العهد، نيران صديقة"، ومن إخراج أحمد خالد موسي.



جدير بالذكر أن أسماء جلال تعيش حالة من النشاط الفني حاليًا حيث إنها تواصل تصوير في مسلسل "حكايات بنات 4"، كما يعرض لها فيلم "الصندوق الأسود" في السينما، وتنتظر عرض فيلم "الحارث".













أعربت الفنانة أسماء جلال، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "مملكة إبليس"، الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي داخل حارة شعبية خلال أحداث 25 يناير.وكشفت أسماء جلال لـ"الفجر الفني" عن أصعب المشاهد التي واجهتها أثناء تصوير شخصية "غريبة" في مسلسل "مملكة إبليس" قائلة: "كان هناك العديد من المشاهد الصعبة التى واجهتها أثناء تجسيد شخصية "غريبة" أبرزهم المشهد الذي علمت فيه أن (حنية) هي والدتها".وأضافت "جلال" أن أصعب المشاهد التى واجهتها في "مملكة إبليس" سيعرض في الجزء الثاني من المسلسل.ويضم مسلسل "مملكة إبليس" عددًا كبيرًا من النجوم وهم: غادة عادل، رانيا يوسف، سلوي خطاب، إيمان العاصي، أحمد داوود، كريم قاسم، صبري فواز، محمد جمعة، أسماء جلال".