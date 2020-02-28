وزير قطاع الأعمال يكشف عن تكلفة برنامج التحول الرقمي

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن التطوير في الإدارة أهم من التطوير بالشركات، موضحا: "أي تطوير يحدث في الشركات دون تطوير للإدارة، فأنه بمثابة "فلوس اترمت في الأرض".





وأضاف توفيق خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس: "الشركات يجب أن تملك أدوات حديثة للعمل، وإلا ستفقد فاعليتها" لافتا إلى أنه تم توقيع عقود التحول الرقمي لعدد من الشركات التابعة للقطاع.





وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن النظام سيطبق في 63 شركة تغطي 12 صناعة خلال عام ونصف.





وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن برنامج التحول الرقمي سيعمل به نحو 35% من العاملين في الـ"IT" بمصر، لافتا إلى أن تكلفة المشروع ستصل إلى 50 مليون دولار.