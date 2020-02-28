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عاجل.. مفاجأة في جريمة مقتل شاب بالقاهرة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:45 ص
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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نجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات العثور على جثة شاب مجهول الهوية، وملقاة في شارع الطبرسي بالقرب من شارع القصر العيني.

وكشفت التحريات أن عمه هو وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات الأمنية من القبض عليه.

وتلقى العقيد إيهاب المعزاوي بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد العثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة في شارع الطبرسي بالقرب من شارع القصر العيني.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد سعيد، رئيس مباحث السيدة زينب، وبالفحص والمعاينة تم العثور على جثة شاب في العقد الثاني بكامل ملابسه.

وبتفتيش ملابسه لم يتم العثور على أوراق تثبت هويته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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الكلمات المفتاحية

مقتل شاب قتل شاب على يد عمه قتل القاهرة

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