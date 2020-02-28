Advertisements
Advertisements
Advertisements

هل إستخدام "الزبدة الطبيعية" مفيد للصحة؟

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:20 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
آيات عامر
Advertisements
قالت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بنقابة الأطباء البيطريين، إن الزبد الطبيعي الخالي من إضافات الزيوت النباتية يحتوي على العديد من العناصر المفيدة للجسم ومنها الدهون غير المشبعة، والتي تحسن من مستويات الكوليسترول الجيد في الجسم وتخفض من نسبة الكوليسترول الضار، لافتة إلى أنه جيد للقلب ويقلل من فرص حدوث السكتة الدماغية.

وتابعت زكي: "الزبد يحتوي أيضا على أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6، التي تساعد على تحسين البشرة والنمو الطبيعي للدماغ، كما يحتوي على الكوليسترول الجيد، ويحتوي على نسبة رائعة من الكوليسترول الجيد المفيد للحفاظ على خلايا الجسم، وبه نسبة عالية من الأحماض الدهنية الهامة لتعزيز مناعة الجسم، وضمان عمليات تمثيل غذائي سليم".

وأشارت رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء، إلى أن الزبد الطبيعي يقاوم بعض أنواع السرطان كسرطان الثدي، والقولون، والمستقيم، وسرطان البروستاتا، لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تقي من السرطان ومعادن هامة مثل المنجنيز، والنحاس، والزنك، وبه كميات جيدة من فيتامين " أ " و" د " وهو مثالي لتحسين العلاقة الزوجية وصحة الغدة الدرقية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فوائد الزبدة الزبدة استخدام الزبدة

أخبار تهمك

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من قائمة مباراة صن داونز

منذ حوالي 10 ساعات

اللغز الكبير في الأهلي.. حقيقة سفر رمضان صبحي إلى ألمانيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة في جريمة قتل شاب بالقاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فايلر يستقر على ثنائي الدفاع لمواجهة صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. محمد صلاح يقترب من ريال مدريد

منذ ربع ساعة

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 19 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

حارس برشلونة يهدد ريال مدريد بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 19 ساعة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 22 ساعة

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على أفضل الأطعمة المناسبة لمرضى السكري

أبرز 5 أطعمة تخفض مستوى الكولسترول

7 أطعمة تبقيك شابًا إلى الأبد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:44 ص

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

08:57 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

06:18 م

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

06:39 م

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

06:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status