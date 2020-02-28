هل إستخدام "الزبدة الطبيعية" مفيد للصحة؟

قالت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بنقابة الأطباء البيطريين، إن الزبد الطبيعي الخالي من إضافات الزيوت النباتية يحتوي على العديد من العناصر المفيدة للجسم ومنها الدهون غير المشبعة، والتي تحسن من مستويات الكوليسترول الجيد في الجسم وتخفض من نسبة الكوليسترول الضار، لافتة إلى أنه جيد للقلب ويقلل من فرص حدوث السكتة الدماغية.





وتابعت زكي: "الزبد يحتوي أيضا على أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6، التي تساعد على تحسين البشرة والنمو الطبيعي للدماغ، كما يحتوي على الكوليسترول الجيد، ويحتوي على نسبة رائعة من الكوليسترول الجيد المفيد للحفاظ على خلايا الجسم، وبه نسبة عالية من الأحماض الدهنية الهامة لتعزيز مناعة الجسم، وضمان عمليات تمثيل غذائي سليم".





وأشارت رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء، إلى أن الزبد الطبيعي يقاوم بعض أنواع السرطان كسرطان الثدي، والقولون، والمستقيم، وسرطان البروستاتا، لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تقي من السرطان ومعادن هامة مثل المنجنيز، والنحاس، والزنك، وبه كميات جيدة من فيتامين " أ " و" د " وهو مثالي لتحسين العلاقة الزوجية وصحة الغدة الدرقية".