الصحة تكشف حقيقة انتشار تحاليل فيروس كورونا

نفت وزارة الصحة والسكان، ما تردد من شائعات حول وجود اختبار لفحص فيروس كورونا في الأسواق، مشددة على أن أجهزة الكشف عن الفيروس موجودة فقط لدى وزارة الصحة، ومصر هي دولة ضمن 4 دول بالمنطقة لديها هذه الكواشف.





وقالت الوزارة في تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، إنه سيتم تزويد المطارات بـ 10 بوابات حرارية في الحجر الصحي، للمساعدة في الكشف عن أي حالات خاص بـ "فيروس كورونا"، لافتة إلى أنه يوجد في الوزارة خط ساخن 105 لتلقي أي استفسارات عن المرض، أو أي أمراض معدية، ويتم رصد أي حالات من خلال المستشفيات، وذلك عن طريق الأعراض الموجودة على المريض، ويتم التأكد من خلال الفحوصات الطبية، ثم إرسال عينة للمعامل المركزية للتأكد من خلوها من عدمه".





وتابعت الوزارة: "مصر واحدة من 4 دول فقط في الشرق الأوسط لديها كواشف التعرف علي فيروس كورونا "، وحتى بداية يناير من العام الجاري كان هذا التحليل لا يوجد بأي دولة في العالم، مؤكدة أن وزارة الصحة فقط هي من تمتلك هذه الكواشف، وهذه النتيجة هي الوحيدة المؤمنة والموثوق فيها، لافتًا إلى أن فيديو هلع الطالبات ليس بسبب كورونا وإنما تم نشر هذا الفيديو في 4 ديسمبر من العام الماضي بسبب حالات اختناق في إحدى المدارس بالدقهلية.





ونفت الوزارة وجود حالة اشتباه واحدة للإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن مصر تمتلك إجراءات وقائية من هذا الفيروس.