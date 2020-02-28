خاص- "الفجر الفني" ينشر إيصال الدفعة الأولى للمخرج طارق العريان في "أيام السادات" لأحمد زكي.. تعرف على المبلغ









حصل "الفجر الفني" على إيصال استلام الدفعة الأولى الإخراج والذي قدمها الفنان الراحل أحمد زكي با اسم شركته أفلام "أحمد زكي" للمخرج طارق العريان، وذلك كدفعة أولى لإخراج فيلم "أيام السادات" وكان المبلغ وقتها ٢٥٠٠ جنيها بتاريخ 30/3/1998.وكان قد عرض الإعلامي وائل الإبراشي، لقطة نادرة للفنان الراحل أحمد زكي، أثناء كواليس تصوير فيلم أيام السادات، وبالتحديد لقطة خطاب الرئيس الراحل محمد أنور السادات في الكنيست بعد انتصار مصر في حرب أكتوبر المجيدة، والتي كشفت حجم المجهود الذى بذله الفنان الراحل ليخرج المشهد بطريقة عبقرية وإعادته له في أكثر من مرة.كانت وزارة الثقافة قد أعلنت عن أن اللجنة التى قامت بتشكيلها الدكتورة إيناس عبد الدايم، بدأت عملها لفرز مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكى، وذلك بعدما تم بيع شقة مكتب الهرم التي كان يمتلكها الفنان الراحل.