Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الإفتاء" عن قرار وقف العمرة: "نحن أمام خطر"

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:17 ص
Advertisements
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدار بادرت بإصدار بيانها لتأييد قرار السعودية بوقف رحلات العمرة للتعاون على البر والتقوى.

وتابع "عمران"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "البيان من باب التعاون على البر والتقوى، نحن مطالبون كمسلمين بفعل الخير".

وأضاف أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "نحن أمام خطر يجب أن نتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي له، والشرع أمرنا باتخاذ احتياطتنا حال وجود خطر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

العمرة السعودية الإفتاء

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 6 ساعات

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس 27 فبراير 2020

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الزمالك يكشف حقيقة رحيل كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة كبرى تبتعد وأخرى تدق أبواب البيرنابيو.. ولاعب جديد على رادار الملكي

منذ ساعتين

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من قائمة مباراة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل رسمي من الزمالك على عقوبات السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

حارس برشلونة يهدد ريال مدريد بتصريح من العيار الثقيل

منذ ساعة و 6 دقيقة

اللغز الكبير في الأهلي.. حقيقة سفر رمضان صبحي إلى ألمانيا

منذ أقل من ساعتين

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

كارثة تهدد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

اخبار الزمالك اليوم الخميس| مرتضي منصور يرد على عقوبات القمة.. مفاجأة سارة للجماهير.. سر استبعاد أوباما وعواد من لقاء الترجي

منذ 38 دقيقة

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

ما هي أحب الصدقات إلى المتوفي؟

أمين الفتوى يفجر مفاجأة بشأن مهنة "الكوافير".. حلال في هذه الحالة

هل الاحتفال بعيد الحب حلال أم حرام؟.. الإفتاء ترد

دار الإفتاء تستقبل وفدًا رفيع المستوى من أئمة علماء كردستان العراق

أمين الفتوى بدار الإفتاء: ختان الإناث حرام شرعًا

بعد تعليق العمرة.. الإفتاء توجه رسالة للمعتمرين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:57 م

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

06:39 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

06:18 م

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

06:45 م

حارس برشلونة يهدد ريال مدريد بتصريح من العيار الثقيل

11:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status