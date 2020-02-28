"الإفتاء" عن قرار وقف العمرة: "نحن أمام خطر"

قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدار بادرت بإصدار بيانها لتأييد قرار السعودية بوقف رحلات العمرة للتعاون على البر والتقوى.



وتابع "عمران"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "البيان من باب التعاون على البر والتقوى، نحن مطالبون كمسلمين بفعل الخير".



وأضاف أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "نحن أمام خطر يجب أن نتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي له، والشرع أمرنا باتخاذ احتياطتنا حال وجود خطر".

