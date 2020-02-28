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نادي قضاة مصر: "لن ننسى هذا الأمر لمبارك"

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:31 ص
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الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
أمنية فوزي
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نعى المستشار رضا السيد، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذي وافته المنية أول أمس الثلاثاء.

وقال "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي علاء أبوبكر، ببرنامج "مصر في القلب" والمذاع عبر فضائية "المحور"، أنه فور إعلان وفاة مبارك، أصدر المستشار محمد عبدالمحسن رئيس النادي، بيانًا نعى فيه ببالغ الحزن قائدًا وزعيمًا قدم لوطنه الكثير.

وأوضح المتحدث باسم نادي قضاة مصر، أنهم يتذكرون للرئيس الأسبق تاريخًا عسكريًا طويلًا ومشرفًا لابن من أبناء القوات المسلحة، وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة التي أعادت لمصر والعالم العربي العزة والكرامة.

وأشار إلى أن قضاة مصر لن ينسوا لمبارك أنه أعز القضاء، وقدره، إذا أصدر القانون رقم 35 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام السلطة القضائية، فأعاد مجلس القضاء الأعلى انتصارًا لاستقلال القضاء وضمانًا لحضانة القضاة، كما أنه أول رئيس يحتفل بعيد القضاة.

ونوة إلى أن أسرة النادي وجميع القضاة يتقدمون بخالص العزاء لأسرة الفقيد.
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