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عقد الانتخابات الإلكترونية لبرلمان الطلائع في الشباب والرياضة بالدقهلية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:11 ص
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بوابة الفجر
محمد كشك
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أجرت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية الانتخابات الإلكترونية لبرلمان الطلائع بنطاق المحافظة، برعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وجاء تشكيل هيئة مكتب البرلمان طبقًا لنتائج الانتخابات الالكترونية كالتالي: رئيس البرلمان الطليعة، فاطمة حسين الشافعي زهيري، ووكيل أول البرلمان الطليع محمد الحسيني الحسيني إبراهيم، ووكيل ثان البرلمان الطليع يمنى محمد أحمد الزناتي، ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الطليعة ميساء إبراهيم فخري السيد، ورئيس لجنة الشئون الصحية الطليع مصطفي محمد مصطفي السيد، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي الطليع أحمد صفوت طاهر، ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية الطليع أحمد السعيد مختار خضر، ورئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار الطليعة شهد محمد إبراهيم إبراهيم علي، ورئيس لجنة الإدارة المحلية الطليعة نورهان زكريا عثمان محمد عطا، ورئيس لجنة الشباب والرياضة الطليع عمر أحمد عبده صالح، ورئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي الطليعة آية محمد زكريا السيد عياد، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الطليعة وئام وليد عبد المجيد، ورئيس لجنة الشئون العربية الطليعة شروق منتصر محمد حجاج، ورئيس لجنة الشئون الأفريقية الطليع عمر سامي الحفني الحفنى عجوه، ورئيس لجنة الصناعة الطليعة روان أيمن محمد السنوسي.

وأسفرت الانتخابات عن تولي، عبدالوهاب رمضان عبدالوهاب، رئاسة لجنة الطاقة والبيئة، ورئاسة لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي الطليعة رؤى أشرف محمد عبدالمطلب، ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف الطليع رحيم شاكر همام محمد، ورئيس لجنة النقل والمواصلات الطليعة أنوار محمد محمد السيد أحمد، ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الطليعة نور الهدى جمال عثمان محمد عطا، ورئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير الطليع إسلام حمدي محمد الطاهري، ورئيس لجنة حقوق الإنسان الطليعة يمنى أحمد فتحي عبدالحميد، ورئيس الوزراء الطليعة هبة بهجت بهجت، ومقرر عام الجلسة الطليعة ملك محمد محمود أحمد زين الدين.
عقد الانتخابات الإلكترونية لبرلمان الطلائع في الشباب والرياضة بالدقهلية
عقد الانتخابات الإلكترونية لبرلمان الطلائع في الشباب والرياضة بالدقهلية
عقد الانتخابات الإلكترونية لبرلمان الطلائع في الشباب والرياضة بالدقهلية
عقد الانتخابات الإلكترونية لبرلمان الطلائع في الشباب والرياضة بالدقهلية
عقد الانتخابات الإلكترونية لبرلمان الطلائع في الشباب والرياضة بالدقهلية
عقد الانتخابات الإلكترونية لبرلمان الطلائع في الشباب والرياضة بالدقهلية
عقد الانتخابات الإلكترونية لبرلمان الطلائع في الشباب والرياضة بالدقهلية
عقد الانتخابات الإلكترونية لبرلمان الطلائع في الشباب والرياضة بالدقهلية
عقد الانتخابات الإلكترونية لبرلمان الطلائع في الشباب والرياضة بالدقهلية
عقد الانتخابات الإلكترونية لبرلمان الطلائع في الشباب والرياضة بالدقهلية
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الكلمات المفتاحية

برلمان انتخابات الدقهلية

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