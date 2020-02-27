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بسبب "كورونا"..مجلس أبوظبي الرياضي يلغي المراحل المتبقية من طواف الإمارات للدراجات

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:33 م
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طواف الإمارات للدراجات
طواف الإمارات للدراجات
الفجر
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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، مساء اليوم الخميس، أنه قرر إلغاء المراحل المتبقية من سباق طواف الإمارات للدراجات عقب اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس "كورونا" الجديد من أفراد الفرق من الجنسية الإيطالية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأفاد المجلس بأن قراره يأتي حفاظًا على سلامة وصحة جميع المشاركين من الفرق واللاعبين، والتي تأتي في المرتبة الأولى من الأهمية.

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الصحة الإماراتية أنه سيتم إخضاع جميع المشاركين في السباق من متسابقين وإداريين ومنظمين إلأى الفحوص الطبية اللازمة ضمن برنامج التقصي النشط؛ حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالحجر الطبي لمنع سريان العدوى ولبدء إجراءات الفحص المتخصصة؛ للتأكد من خلوهم من المرض وضمانًا لسلامة المجتمع.

وصرحت الصحة الإماراتية بأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة، بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة؛ لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس طواف الإمارات الإمارات

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