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"الأناضول": مقتل 9 جنود أتراك جراء هجوم سوري في إدلب

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:20 م
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بوابة الفجر
وكالات
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قتل 9 جنود من الجيش التركي، مساء اليوم الخميس، في هجوم جوي لقوات الحكومة السورية على أفراد من الجيش التركي في مدينة إدلب السروية، حسب ما نقلت الوكالة التركية الرسمية "الأناضول".

وقال والي هطاي: إنه "يوجد جرحى حالاتهم خطرة من جنود الجيش التركي"، موضحاً أنه تم إدخال الجنود الأتراك من إدلب عبر بوابة "جيلوة غوزو" الحدودية.

وكانت "الأناضول"، قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يترأس حاليًا اجتماعًا أمنيًا طارئًا، بشأن التطورات في إدلب السورية.

وذكرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز" أن الاجتماع كان لتقييم آخر التطورات في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا".

وأعلن أردوغان عن مقتل 3 جنود من الجيش التركي في محافظة إدلب السورية، مشيراً إلى أن الخسائر في صفوف الجيش السوري أكبر.

كما أعلنت أنقرة، مساء اليوم، سقوط خسائر كبيرة من الأرواح والعتاد في صفوف الجيش السوري في إدلب خلال عمليات للجيش التركي على مدى الـ17 يوما الماضية.

وبحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" تم تدمير 21 عربة عسكرية و4 رشاشات من طراز "دوشكا" و6 مستودعات ذخيرة و7 قاذفات هاون تابعة للجيش السوري في إدلب.

​وأضافت "تم تحييد 1709 عسكري في الجيش السوري، إلى جانب تدمير 55 دبابة و3 مروحيات و18 عربة مدرعة و29 مدفعًا أثناء عمليات الجيش التركي في إدلب".

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الكلمات المفتاحية

هجوم سوري جنود أتراك إدلب

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