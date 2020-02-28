وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" عن حقيقة حذف مناهج شهر أبريل

نفي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله منذ قليل حول موافقته على حذف مناهج شهر أبريل لجميع المراحل التعليمية.



وقال الوزير في تصريح خاص إلى بوابة "الفجر" إن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة وأن وزارة التربية والتعليم لم تصدر أي قرار خاص بهذا الشأن.



وناشد الوزير المواطنين، بعدم الانسياق وراء شائعات "السوشيال ميديا" والالتزام فقط بالبيانات الرسمية التي تصدرها وزارة التربية والتعليم.