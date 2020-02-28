Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" عن حقيقة حذف مناهج شهر أبريل

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:55 ص
Advertisements
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
ريم محمود
Advertisements
نفي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله منذ قليل حول موافقته على حذف مناهج شهر أبريل لجميع المراحل التعليمية.

وقال الوزير في تصريح خاص إلى بوابة "الفجر" إن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة وأن وزارة التربية والتعليم لم تصدر أي قرار خاص بهذا الشأن.

وناشد الوزير المواطنين، بعدم الانسياق وراء شائعات "السوشيال ميديا" والالتزام فقط بالبيانات الرسمية التي تصدرها وزارة التربية والتعليم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير التربية والتعليم مناهج شهر أبريل

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة في جريمة قتل شاب بالقاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من قائمة مباراة صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

حارس برشلونة يهدد ريال مدريد بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 10 ساعة

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فايلر يستقر على ثنائي الدفاع لمواجهة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 18 ساعة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 21 ساعة

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 8 ساعات

محامي عائلة أحمد زكي.. يكشف خفايا حياة هيثم نجل الراحل (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 10 ساعة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 18 ساعة

اللغز الكبير في الأهلي.. حقيقة سفر رمضان صبحي إلى ألمانيا

منذ حوالي 7 ساعات

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

الحكومة تحارب قوى الشر.. 8 شائعات خبيثة كشفتها بالأدلة والبراهين

وزير التعليم: سنحاسب من زوّر توقيعي على جدول الثانوية العامة

تعرف على حقيقة حذف أجزاء من منهج الثانوية العامة في النصف الثاني

"تعليم بني سويف" يروج شائعة عن إمتحانات التابلت.. وشوقي لـ"الفجر": سوف أقوم بإحالتهم للتحقيق

عاجل بالصور| صفحات "السوشيال ميديا" تدعي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. و"التعليم" تنفي

حقيقة تعيين رضا عبد السلام لمنصب وزير التربية والتعليم بدلا من طارق شوقي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:44 ص

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

08:57 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

06:18 م

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

06:39 م

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

06:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status