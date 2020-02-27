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الكنيسة القبطية في ميلانو تلغي الصلوات بسبب فيروس كورونا
الخميس 27/فبراير/2020 - 11:07 م
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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمدينة ميلانو الإيطالية، اليوم الخميس، وقف وتعليق الصلوات بالكنائس القبطية لأجل غير مسمى وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في ميلانو، ووفاة 14 شخصًا حتى الآن.
وأبلغت الكنيسة أبنائها بوقف الصلوات لحين حصار الفيروس، وعدم الذهاب للكنائس خلال هذه الفترة التي يتزايد فيها الفيروس.
ورفعت الكنيسة الصلوات إلى الله لأجل أن يرفع الوباء عن العالم، ويشفي المرضى، وطالبت الجميع باستغلال فترة الصوم لأجل رفع الصلاة خلال هذه الفترة؛ حتى ينقذ الله العالم من هذا الفيروس الذي لم يتم اكتشاف علاج له.
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