الكنيسة القبطية في ميلانو تلغي الصلوات بسبب فيروس كورونا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمدينة ميلانو الإيطالية، اليوم الخميس، وقف وتعليق الصلوات بالكنائس القبطية لأجل غير مسمى وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في ميلانو، ووفاة 14 شخصًا حتى الآن.





وأبلغت الكنيسة أبنائها بوقف الصلوات لحين حصار الفيروس، وعدم الذهاب للكنائس خلال هذه الفترة التي يتزايد فيها الفيروس.



