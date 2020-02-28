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عودة الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس خلال 3 أيام مقبلة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:59 ص
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أرشيفية
أرشيفية
سمر حسن
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شهدت محافظات الجمهورية، الخميس، شبورة كثيفة على الطرق تسببت في انخفاض الرؤية على الطرق، وامتد تأثيرها للطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الشبورة على الطرق، خاصة الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، خلال الساعات المتأخرة من الليل، والساعات الأولى من صباح الجمعة.

سقوط أمطار خفيفة
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة، بينها اليوم الجمعة، حيث تتوقع أن يسود اليوم الجمعة، طقس دافئ نهارا، وشديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد،على أن يكون طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، وتوقعت سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وأن تكون الرياح معتدلة، بينما تنتشر الشبورة المائية صباحًا في الطرق والنواحي.

شبورة ورياح يومي السبت والأحد
وتوقعت الهيئة أن يسود يومي السبت والأحد، طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، على السواحل الشمالية وحتى القاهرة، ويكون دافئ نهارا شديد البرودة ليلًا على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، على أن يكون الطقس حار على جنوب الصعيد، متوقعة أن تسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

درجات الحرارة الجمعة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف المناطق في يوم الجمعة، فقد جاءت كالتالي:
القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى( 25 - 14) بينما الوجه البحري: (24 - 13)، السواحل الشمالية الغربية: ( 20 - 12)، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: ( 22- 13)، على أن تكون درجة حرارة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: ( 27 - 16)، وشمال الصعيد: ( 26- 09)، جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: ( 29 - 12)

درجات الحرارة السبت 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف المناطق في يوم السبت، فقد جاءت كالتالي:
 القاهرة الكبرى: درجة الحرارة ( 20 - 12)، الوجه البحري( 19 - 11)، والسواحل الشمالية الغربية( 19- 12)، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء( 20 12)، على أن تكون درجة الحرارة:جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: ( 23 - 16)، شمال الصعيد: (22 - 09)، وجنوب الصعيد( 28 - 12).

درجات الحرارة الأحد
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف المناطق في يوم الأحد، فقد جاءت كالتالي:
القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى( 20 - 12)، الوجه البحري( 20 - 11)، السواحل الشمالية الغربية( 18- 12)، شمال الصعيد: (19- 09)، على أن تكون درجة الحرارة السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: ( 20 - 12). جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر( 23 - 16)، وجنوب الصعيد: ( 26 - 12.).

طقس دافئ يوم الخميس
كان أمس الخميس، قد شهد طقس دافئ نهار، وشديد البرودة ليلا، بالقاهرة الكبرى، وساد الطقس شوائب عالقة نهارا صباحا والرياح معتدلة، مع شبورة خلال الفترة الصباحية وشوائب عالقة على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس يميل للدفء، ونهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وشوائب عالقة والرياح معتدلة.
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