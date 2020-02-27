"الإبراشي": مشكلة الإخوان ليست فقط مع النظام ولكن مع الوطن

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مشكلة جماعة الإخوان الإرهابية، ليست فقط مع النظام، أو الرئيس عبدالناصر، أو السادات أو مع أي نظام، ولكن مشكلتهم مع الشعب المصري، ومع هذا الوطن.



وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تفهم في لغة الوطن والسيادة والحدود، ولهذا يتحدثون بأن ثورة يناير ضاعت، بعد اعداد جنازة عسكرية للرئيس الراحل حسني مبارك، لافتًا إلى أن هذه الجنازة لا يوجد فيها أي تناقض، لأنها تأتي اعترافًا بدور مبارك في حرب أكتوبر، رغم وجود بعض الأخطاء السياسية خلال فترة حكمه.



وتابع أن جماعة الإخوان استفادت من الرئيس الراحل مبارك، وقدموا كل الولاء والثناء له، وعقدوا معه العديد من الصفقات، ومرشد الإخوان مهدي عاكف تحدث بأنه كان ينسق مع أمن الدولة في انتخابات مجلس النواب، وحصلوا على 88 مقعدًا في آخر برلمان في عهد "مبارك".



ولفت إلى أن المشكلة مع الإخوان هي مشكلة خيانة وعدم احترام هذا الوطن، ولكن المشكلة مع "مبارك" هي الاختلاف في بعض المواقف السياسية.

