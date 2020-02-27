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"عايز انتحر سيبوني".. آخر كلمات "شاب فيصل" قبل القفز من التاسع (فيديو)

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:38 م
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موقع الانتحار
موقع الانتحار
إيريني صفوت
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كشفت "أم أنجي" أحد جيران، عن تفاصيل جديدة في واقعة انتحار شاب من شرفة الطابق التاسع بأحد عقارات منطقة فيصل، أنه في صباح اليوم،سمعت أصوات صراخ، في الشقة المجاورة لها في الطابق، قائلين" أنقذونا"، خرجت مسرعة أنا وابنتي، وإذ بشاب يلقي نفسه من الشرفة ويحاول ٣ شباب انقاذه.

وقالت الجاره لـ "الفجر"، "الشاب المنتحر لأول مرة أشوفه في تلك الشقة، وعلمنا بعدها أن هو وصديقه جاءوا ليلة الواقعة عند صاحب الشقة".

وأفادت الجاره، حاولت أقول له "حرام عليك يابني..هتوجع قلب أهلك ليه..الانتحار حرام..أمسك بأيدي أصدقائك وارجع عن ذلك"، مرددًا، " أنا زهقت من الدنيا..عشان أبويا يرتاح..عايز انتحر"، وبالفعل ضعفت أيادي الشباب وسقط على الفور.

وكشفت مناظرة النيابة، بحنوب الجيزة، لجثة الشاب المنتحر، أن بها كسور في العظام وكدمات متفرقة بجسده.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، فيما استدعت أسرة الشاب لاستماع أقوالهم، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.
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الكلمات المفتاحية

فيصل شاب انتحار

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